Кіт Келлог і його донька ― один зі знаків, що Трамп не планує «здавати» Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 10 лютого

Ознаки того, що Дональд Трамп не прагне погодитись на першу-ліпшу угоду з Путіним щодо України, а зацікавлений зробити імовірний майбутній мир якомога вигіднішим для Києва, побачив старший політичний кореспондент видання The National Review Джим Гехарті. У колонці для The Washington Post він радить звернути увагу на особистість Кіта Келлога та частково на приватний бік його життя. «Якби ви були американцем, який хоче упевнитись, що війна закінчиться на сприятливих для України умовах, ви б хотіли, щоб за переговори відповідав хтось, хто не лише розуміє українську ситуацію, а й має глибокий внутрішній звʼязок із наслідками російського вторгнення», ― пише Гехарті й каже, що Келлог саме такий. Передовсім через те, чим займається його донька Меган Моббс, випускниця Військової академії Вест-Пойнт і керівниця Фонду Везермана.

Цей фонд активний в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення. Він створив логістичний хаб на румунсько-українському кордоні, через який привіз в Україну більш як 10 тисяч палет медикаментів та медтехніки для понад 70 лікарень та гуманітарних організацій країни. Також фонд вивозить поранених на війні американських солдатів у шпиталь американської армії в Німеччині ― як і тіла загиблих американських військових. Меган, пише Гехарті, займає рідкісну позицію на перетині проукраїнської та протрампівської Америки. Наприклад, вона обурено писала, що «допомога Україні надається із запізненням через слабке лідерство Байдена і дисфункційне Міністерство оборони США», звертаючи увагу на хаотичне управління потоками зброї з боку Сполучених Штатів, де навіть різні департаменти Пентагону по-різному визначали термін «доставлено в Україну».

Фонд Везермана також організував і підтримав поїздку Келлога до України в січні 2023 року. Невдовзі після цього той заявив: «Не є таємницею, чому ця війна сталася. Російський диктатор Володимир Путін завжди шкодував через американську перемогу в Холодній війні і відкрито говорив про своє прагнення обернути її навспак. Шлях до переговорів ― це дати Україні можливість перемогти російську армію. Ризик поразки й буде сильним повідомленням, яке Путін не зможе проігнорувати», ― цитує спецпредставника Гехарті. Отже, Келлог краще за більшість інших розуміє потреби України та вболіває за нас, впевнений автор колонки. Тож, аналізуючи його заяви, не варто відкидати цей контекст.

Інша ознака того, що Трамп не планує діяти в інтересах Путіна, ― його заяви про рідкоземельні метали в Україні й плани надавати військову допомогу в обмін на право розробляти їх родовища. Це свідчить про додатковий інтерес американського лідера в тому, щоб Україна збереглась вільною. Врешті-решт, уже на цьому тижні можуть проступити контури майбутнього мирного плану ― під час візиту Келлога на Мюнхенський безпековий форум, який розпочнеться у пʼятницю, 14 лютого. Позицію його доньки щодо цього питання можна зрозуміти з її недавнього твіту: «Одна з великих неправд, яку просувають лиходії, ― це те, що жодна цінність не варта боротьби та загибелі за неї. Мир за будь-яких умов ― це не мир, а подана як досягнення поразка. Справжній же мир потребує сили й готовності захищати правильне ― навіть якщо за це доводиться платити».

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