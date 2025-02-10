Bloomberg: ЄС перегляне програми із зовнішньої допомоги

Видання зазначає, що це відбувається тоді, коли кількість пріоритетів, включаючи оборону через війну в Україні, збільшується, а новий президент США Дональд Трамп вороже налаштований.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт відповідного документа.

Європейський Союз перегляне свою багатомільярдну зовнішню допомогу — так хочуть, щоб розподіл коштів більше відповідав зовнішньополітичним інтересам блоку в «умовах складної міжнародної ситуації».

Єврокомісія хоче надавати іноземну допомогу на більш вигідних умовах, оновивши її та зробити допомогу більш корисною для партнерів. Ідеї про вдосконалення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік окреслять найближчими тижнями.

У блоці хочуть реструктурувати зовнішню допомогу, щоб забезпечити свої стратегічні інтереси, зокрема йдеться про зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, доступ до сировинних ресурсів та стримування напливу мігрантів.

У документі, з яким ознайомилося Bloomberg, зазначають, що загальний бюджет блоку, який сягає близько 1% ВВП ЄС, перенавантажений через широкий спектр витрат — від зеленого переходу до оборони.