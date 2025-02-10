У Києві пройшла акція з вимогою відсторонити Білоуса від посади в Молодому театрі

У Києві 10 лютого пройшла акція з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Акція почалась близько 10:00 біля Молодого театру. Учасники акції прийшли з плакатами з написами «Театр — не місце для насильства», «Не мовчи» та «Геть Білоуса», а також скандували «Театр має говорити» та «Безкультурна культура».

Також вони збирали підписи під відкритим листом до мера Віталія Кличка із закликом відсторонити Білоуса, оскільки саме держадміністрації підпорядковується театр.

Після цього учасники пішли маршем до КМДА. Там одна з учасниць акції роздягнулася під гасло «Жінка — не реквізит», тоді правоохоронці завели її в саму будівлю адміністрації. У поліції пояснили hromadske, що дівчину забрали з морозу і перевіряють, чи є в її діях адміністративне порушення.

Після цього чоловіки, які теж вийшли закликати до відсторонення Білоуса, вирішили зняти одяг.

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Сам Андрій Білоус у коментарі «Радіо Свобода» відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».