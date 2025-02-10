У Києві пройшла акція з вимогою відсторонити Білоуса від посади в Молодому театрі

У Києві 10 лютого пройшла акція з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях.
Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».
Акція почалась близько 10:00 біля Молодого театру. Учасники акції прийшли з плакатами з написами «Театр — не місце для насильства», «Не мовчи» та «Геть Білоуса», а також скандували «Театр має говорити» та «Безкультурна культура».
Також вони збирали підписи під відкритим листом до мера Віталія Кличка із закликом відсторонити Білоуса, оскільки саме держадміністрації підпорядковується театр.
Після цього учасники пішли маршем до КМДА. Там одна з учасниць акції роздягнулася під гасло «Жінка — не реквізит», тоді правоохоронці завели її в саму будівлю адміністрації. У поліції пояснили hromadske, що дівчину забрали з морозу і перевіряють, чи є в її діях адміністративне порушення.
Після цього чоловіки, які теж вийшли закликати до відсторонення Білоуса, вирішили зняти одяг.
Сам Андрій Білоус у коментарі «Радіо Свобода» відкинув звинувачення, які йому закидають, і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».
Що відбувається в університеті ім. Карпенка-Карого і Молодому театрі
Наприкінці січня одна зі студенток університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особистість.
За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».
Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що це давно вже відомо серед «театральної бульбашки», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.
Університет Карпенко-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.
10 лютого у поліції повідомили, що почали розслідування за статтею про сексуальне насильство проти Білоуса.
Звинувачення проти інших діячів культури
На тлі історії з Білоусом почали лунати звинувачення і в бік інших театральних діячів. Наприклад, актора та викладача університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці та насильстві щодо студентів.
Також в харасменті й домаганнях звинуватили режисера та викладача Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) Олександра Балабана, його вже відсторонили від роботи.
А 3 лютого випускниця КНУКіМу розповіла, як ректор Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд і в разі програшу платити або поцілунком, або грошима.