СБУ затримала диякона УПЦ МП і психотерапевта — шпигували за оборонцями Харкова

Служба безпеки України затримала диякона Української православної церкви Московського патріархату й лікаря-психотерапевта. Їх підозрюють у стеженні за українськими військовими в Харкові.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, затримані — агенти російських спецслужб. Там кажуть, що вони намагалися зʼясувати, де зосереджено найбільше військових і техніки української армії. Також вони збирали персональні дані військових і відстежували їхні маршрути в місті.

СБУ стверджує, що для цього підозрюваний лікар використовував своїх пацієнтів, — зокрема військових, які проходили психологічну реабілітацію після фронту. До цього він залучив близького знайомого — диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП).

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Правоохоронці стверджують, що підозрюваний клірик завуальовано випитував «потрібну» інформацію у прихожан. Далі він розповідав лікарю, який відправляв дані російському куратору. Для цього підозрюваний мав окремий телефон і сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.

За даними контррозвідки СБУ, підозрюваний лікар якийсь час був «сплячим агентом» ФСБ Росії. Навесні 2024 року російська спецслужба активно залучила його до дій проти України. Під час обшуків у підозрюваних знайшли техніку з «доказами співпраці з ФСБ».

Затриманих підозрюють у державній зраді та у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.