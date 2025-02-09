The Times зʼясувала, як ексголова Кримського управління СБУ Кулініч проник у команду Зеленського

Колишній очільник ГУ Служби безпеки в Криму Олег Кулініч став одним із найважливіших агентів ФСБ Росії з доступом до секретної інформації і можливості підривати обороноздатність України перед вторгненням. Він разом з іншими російськими агентами проник до команди президента Володимира Зеленського у 2019 році.

Британська газета The Sunday Times опублікувала нові деталі справи Кулініча, якого зараз підозрюють у державній зраді. Розслідування газети ґрунтується на витоках документів, свідченнях колишніх українських посадовців, звітів про лобіювання, поданих до Міністерства юстиції США.

Діяльність Олега Кулініча курували з «політичного офісу» в Москві, одним з творців якого є Володимир Сівкович — колишній заступник голови РНБО України, який у 2014 році втік до Росії після звинувачень у причетності до розстрілів протестувальників на Майдані.

Згодом Володимир Сівкович встановив контакт з американським адвокатом Маркусом Коеном і пізніше познайомив його з Олегом Кулінічем.

Під час передвиборчої кампанії Зеленського адвокат Коен їздив по Києву і пропонував безкоштовну експертизу лобіювання, а також представив Кулініча передвиборчій команді Зеленського як політичного експерта, який працюватиме над кампанією pro bono. І Коен, і Кулініч опинилися в штабі, працюючи над тим, щоб Зеленський був обраний і зв’язаний із Вашингтоном.

Маркус Коен найняв лобістів і консультантів з безпеки від імені кампанії. Підрядникам фактично платив Володимир Сівкович з Москві через підставні компанії. Серед документів, з якими ознайомилася The Sunday Times, є контракт на суму $185 250 з лондонською фірмою Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Фірма нібито займалася «особистою безпекою» Зеленського, зокрема «кібербезпекою» — вона надала «захищені» телефони для Зеленського і його команди.