У Німеччині бачили підозрілі дрони над базою, де готують українських військових

Збройні сили Німеччини виявили підозрілі безпілотники над авіабазою, де тренують українських військових. Бундесвер розслідує справу як шпигунство.

Про це передає Spiegel з посиланням на внутрішній звіт, який цитує видання Süddeutsche Zeitung.

Невідомі безпілотники пролітали над базою в землі Шлезвіг-Гольштейн шість разів протягом січня 2025 року. Німецькі військові використовували спеціальні перешкоди для них, але їм не вдалося змусити дрони приземлитися. Також не змогли встановити, звідки і хто їх запускав.

Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої ​​безпеки — там тренуються німецькі й українські солдати на системі ППО Patriot. У Бундесвері припускають, що за базою шпигували через ці навчання. Серед підозрюваних — російські спецслужби.

Цей інцидент стривожив Берлін, адже на полігоні в Швезінзі використовували кілька пристроїв для боротьби з невеликими БпЛА, і жоден з них не спрацював.