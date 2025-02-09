Британського міністра охорони здоров’я звільнили через расистські та сексистські повідомлення в чаті

Британського міністра охорони здоров’я Ендрю Гвінна звільнили та призупинили його членство в Лейбористській партії через неетичні повідомлення в вотсап-групі.

Про це пише видання Mail on Sunday, яке отримало доступ до повідомлень у чаті, де було більш ніж десяток лейбористських радників та партійних чиновників.

Міністр охорони здоровʼя Великої Британії Ендрю Гвінн писав сексистські коментарі про заступницю премʼєра країни Анджелу Рейнер, расистські зауваження про депутатку від Лейбористської партії Даян Ебботт, яка стала першою британською темношкірою парламентаркою Лейбористської партії.

Він також у повідомленнях ображав євреїв та побажав смерті пенсіонерці, яка звернулася до нього з проблемою збору сміття.

Політик казав, що шкодує про свої «неправильно оцінені» коментарі, та перепросив.

«У Лейбористській партії явно існує зневага до пенсіонерів. Ендрю Гвінн не повинен залишатися членом Лейбористської партії — вони повинні вжити заходів», — заявив співголова Консервативної партії Найджел Хаддлстон.

Це не перший подібний інцидент за участі Гвінна. У 2018 році стало відомо, що він був у фейсбук-групі під назвою Labor Supporters, в якій користувачі ділилися антисемітськими повідомленнями.

«Мене додали до цієї групи Facebook без мого відома чи дозволу. Я НЕ підтримую пости і НЕНАВИДЖУ антисемітизм. Це абсолютно НЕ має місця ні в Лейбористській партії, ні в суспільстві. Кінець», — сказав тоді Ендрю Гвінн.