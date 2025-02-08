Федеральний суддя заблокував Маску та його DOGE доступ до конфіденційних матеріалів Мінфіну США

У США федеральний суддя заблокував Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска доступ до записів Міністерства фінансів, які містять конфіденційні персональні дані, такі як номери соціального страхування і банківських рахунків мільйонів американців.

Про це пише Associated Press.

Окружний суддя США Пол Енгельмайєр видав попередню судову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали до суду на президента Дональда Трампа.

У позові стверджується, що доступ DOGE до записів Мінфіну може перешкодити фінансуванню, вже виділеному Конгресом, і перевищує законні повноваження Міністерства фінансів. У справі також стверджується, що доступ DOGE порушує федеральне адміністративне законодавство та доктрину поділу влади, закріплену в Конституції США.

Платіжна система обробляє повернення податків, виплати за соціальним страхуванням, пільги для ветеранів і багато іншого, щороку відправляючи трильйони доларів, і містить розгалужену мережу особистих і фінансових даних американців.

Енгельмайєр, якого призначив ще президент Барак Обама, також заявив, що всі, кому заборонено доступ до секретної інформації з 20 січня, повинні негайно знищити всі копії матеріалів, завантажених із систем Міністерства фінансів.