Генштаб ЗСУ: Росія втратила за добу 1 210 військових і шість танків

Упродовж минулої доби, 7 лютого, Росія втратила ще 1 210 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили шість танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 102 дрони оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 4 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 45 100 військових загинули та 390 тисяч були поранені.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.