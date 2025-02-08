Північнокорейці зникли з фронту через переляк Кім Чен Ина. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 7 лютого

Приблизно із середини січня північнокорейські війська на Курщині вже не спостерігаються ― і гонконгське видання South China Morning Post опублікувало матеріал із припущеннями, чому так сталось. Головна версія, яку виданню підтверджують і китайські, і південнокорейські співрозмовники, полягає в тому, що керівництво КНДР злякалось кількості жертв серед своїх військових. Із 11-тисячного контингенту за три тижні боїв загинули щонайменше тисяча людей ― це дуже високий показник. Мінімум двоє північнокорейців потрапили в полон ― це була велика моральна перемога України й, відповідно, поразка Росії та КНДР. Ці бійці, а також інші затримані північнокорейці та виявлені в них документи, можуть стати джерелом цінних даних, які Кім Чен Ин волів би не розголошувати. Тому бодай якийсь час росіяни воюватимуть без десанту з КНДР.

Можливо, північнокорейці ще повернуться на фронт ― коли їх навчать, як краще взаємодіяти з росіянами чи уникати ударів FPV-дронів. Та навіть якщо КНДР у цій війні вже не проявиться у вигляді живої сили, експерти кажуть, що Пхеньян продовжить постачати Москві зброю ― доки отримуватиме за це харчі, пальне і технології, яких потребує.

Також у SCMP звертають увагу на все частіші та успішніші українські дронові атаки на Росію. Можливо, додаткова потреба росіян у ППО призведе до залучення північнокорейців в іншій ролі. Вони служитимуть у тилу операторами розрахунків протиракетних комплексів, які теж надасть Пхеньян. Так чи інакше, очевидно, що участь північнокорейських солдатів виявилась геть не такою успішною, як передбачалось, і два злочинні режими переосмислюють формат співпраці.

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