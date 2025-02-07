Велика Британія висилає російського дипломата — це відповідь на аналогічні дії Москви

Британський уряд позбавив акредитації російського дипломата, тепер він має покинути країну. Цей крок аналогічний діям Москви минулого року.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

У листопаді 2024 року РФ заявила, що висилає британського дипломата за шпигунство. Внутрішня розвідка ФСБ звинуватила його в «розвідувальній і підривній діяльності, що загрожує безпеці держави».

Лондон відкинув звинувачення. Тепер МЗС європейської країни ухвалило дзеркальне рішення. Це назвали відповіддю на «неспровоковане й необґрунтоване» торішнє рішення Кремля.

«Велика Британія не буде миритися із залякуванням наших співробітників у такий спосіб, і тому ми вживаємо заходів у відповідь. Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація й отримають відповідну реакцію», — сказав речник відомства.

Як пише Politico, ці події знаменують собою чергове загострення напруженості між Лондоном і Москвою. З початком повномасштабного вторгнення в Україну відносини між країнами впали до найнижчого рівня після часів Холодної війни, додає Reuters.