Невідомі видали себе за комунікаційників Агенції оборонних закупівель і просили внести правки в текст про конфлікт АОЗ і Міноборони

Після публікації на «Бабелі» тексту про конфлікт навколо Агенції оборонних закупівель з редакцією зв’язались невідомі. Вони представились комунікаційним підрозділом Агенції та попросили внести правки в текст через «неточності та маніпулятивні твердження, що стосуються діяльності наглядової ради АОЗ».

Зокрема, йшлося про засідання наглядової ради АОЗ від 21 січня 2025 року, на якому чотири члени ради проголосували за продовження контракту з головою Агенції Мариною Безруковою. Автор чи автори листа наголошували, що рішення наглядової ради було легітимним — цей факт, на їхню думку, в тексті артикульований недостатньо чітко.

Як доказ у додатку до листа була копія протоколу засідання, який раніше вже публікували медіа, з проханням не оприлюднювати його. Листи надіслали на корпоративну пошту «Бабеля» і на особисту пошту головної редакторки зі скриньки [email protected].

Після першого листа ми звʼязалися з Агенцією, з представниками якої спілкувались під час підготовки матеріалу. Там нам підтвердили, що не мають стосунку до цього повідомлення. Листування з псевдокомунікаційниками завершилось після того, як ми попросили їх представитись.

«Якщо Вам не потрібно розібратись у ситуації та виправити інформацію, щоб вона була точна та не маніпуляційна, тоді на цьому і залишимо розмову. Якщо Ви хочете розібратись — ми вам написали шлях вирішення у повідомленні вище», — йшлося в їхньому останньому повідомленні.