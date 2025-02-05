Як зробити угоду «зброя в обмін на видобуток копалин» якомога вигіднішою для України. Огляд матеріалів іноземних медіа 4 лютого

В іноземних медіа активно коментують слова Дональда Трампа про те, що Україна в обмін на американську військову допомогу може надати США право видобувати в Україні рідкоземельні метали. Ця новина викликала, наприклад, критику канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він, як пише Politico, назвав такий підхід США «егоїстичним» ― мовляв, Україна б набагато швидше відновилась після війни, якби могла використовувати прибутки від цих металів так, як сама забажає. Британська газета The Independent розповіла читачам, де саме в Україні поклади цінних мінералів, зробивши матеріал на основі карт. А один з найбільш ґрунтовних матеріалів на цю тему опубліковано на сайті CNN.

Із 50 рідкісних мінералів, які уряд США вважає критично необхідними, 12 імпортуються повністю, а щодо 16 країна залежить від імпорту на 50%. Українські ж надра мають поклади 22 із цих 50 мінералів. Ідеться, зокрема, про графіт, літій, титан, берилій та уран. Попит на рідкоземельні метали зростає, як і цінність українських покладів. Наразі ключовим постачальником рідкоземельних мінералів є Китай ― з огляду на його геополітичне позиціонування це негативно позначається на економічній безпеці Заходу. Зрештою, у відповідь на нові американські мита Китай вже оголосив про нові правила експорту майже двох десятків видів продукції з різних металів, зокрема й рідкоземельних, пише CNN.

«Ще побачимо, якою буде ця угода, та в інтересах України, її повоєнного відновлення і довготривалих економічних перспектив, щоб якомога більше етапів обробки цих мінералів відбувалися в Україні й за участі українських компаній», ― каже виданню Адам Мицик, юрист київського офісу міжнародної юридичної компанії Dentons.

Медіа згадує, що подібну угоду передбачав план перемоги Володимира Зеленського, який він представив минулої осені. «Поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом країни у виробництві енергії та продуктів харчування ― серед головних цілей Росії в цій війні. І наша запорука для зростання», ― нагадує медіа його слова.

Також вартий уваги матеріал Foreign Policy про те, що через погано відпрацьовані механізми санкцій ворожі до Заходу країни можуть використовувати в озброєнні сучасні західні технології. За часів Радянського Союзу санкції діяли ефективніше, країни Заходу утворювали альянси з нерозповсюдження найсучасніших технологій ― і в підсумку успішно зберігали технологічну першість. Зараз Росія, Іран чи Північна Корея активно використовують у своїй зброї західні компоненти ― і це знак, що механізм санкцій потрібно реформувати, йдеться в матеріалі. The Guardian розповідає про колишнього британського парламентаря, який нібито приїхав воювати в український Іноземний легіон. А Forbes пише, що через брак військової техніки росіян у зоні бойових дій вже помічають на конях.