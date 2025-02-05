Переговори з Путіним, втрати на війні та вибори. Головне з розмови Зеленського і Пірса Моргана

Увечері 4 лютого на ютуб-каналі британського журналіста Пірса Моргана вийшло півторагодинне інтервʼю з українським президентом Володимиром Зеленським. Ось про що вони говорили.

Перемовини з Путіним

За словами Зеленського, за столом мирних перемовин мають бути Україна, Росія, США та Європа.

«Якщо це єдиний спосіб, за якого ми зможемо принести мир громадянам України та не втратити при цьому людей, однозначно, ми підемо на цю зустріч з цими чотирма учасниками. Я до нього [Путіна] не буду добрим, вважаю його ворогом і, чесно кажучи, думаю, що він теж вважає мене ворогом», — заявив президент Зеленський.

Вибори в Україні

Президент каже, що відкритий до виборів. Однак він зазначив, що під час війни вони неможливі не лише через юридичні причини, але й через моральні: адже доступу до них не матимуть військові, мільйони громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном.

«Війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни й тоді, коли закінчиться воєнний стан, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно», — додав президент.

Втрати України та Росії на війні

У війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч дістали поранень.

Щодо російських втрат, за словами Зеленського, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч були поранені.

Повернення окупованих територій

«Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди й не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що нинішня допомога партнерів недостатня для того, щоб повністю витіснити РФ повністю з окупованої території України. Однак впевнений, що Україна зрештою таки звільнить окуповані території.

«Території ми повернемо — це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом. Але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві», — наголосив Зеленський.

Альтернатива вступу України до НАТО

Президент наголосив, що найшвидший спосіб перейти до дипломатичного розвʼязання війни — це гарантувати сьогодні вступ України до НАТО. Якщо прийняття України в Альянс затягнеться, то Україні необхідно повернути ядерну зброю.

«Чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію? Я не впевнений [...] І які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Давайте тоді так — віддайте нам назад ядерну зброю», — сказав український президент.

Він також зазначив, що в такому разі партнерам варто надати ракетні системи, допомогти з фінансуванням «мільйонної армії» та направити свій контингент у «ту частину нашої країни, де ми хочемо мати стабільність».