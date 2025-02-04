У Нігерії чоловіків засудили до смертної кари — вони вбили жінку, яку запідозрили в чаклунстві

У Нігерії пʼятьох чоловіків засудили до смертної кари через те, що вони у 2023 році вбили жінку, яку запідозрили в чаклунстві.

Про це повідомляє BBC.

У країні вже були подібні випадки, але вперше до смертної кари за вбивство через підозру в чаклунстві засудили пʼятьох людей.

Чоловіки вбили жінку після того, як хворій дружині одного з них, Абдулазіз Яхая, наснилося, що ця жінка переслідує її з ножем у руках. Після цього чоловік зібрав групу, яка напала на 67-річну Дахаре Абубакар, коли вона працювала на фермі. Її били і зарізали. Сімʼя пані Абубакар звернулася до влади, підозрюваних швидко заарештували.

Справа привернула увагу всієї країни та викликала дискусії про те, як люди в сільській місцевості продовжують вбивати, звинувачуючи у чаклунстві. Часом вони безпідставно звинувачують у смерті члена сімʼї, хворобах або нещасті.

Син жінки радий, що чоловіків засудили до смертної кари, бо вони «отримають таке ж ставлення, як і до моєї матері». Водночас адвокат засуджених планує оскаржити рішення суду.

Вирок про смертну кару в Нігерії виконують рідко — у більшості випадків засуджені проводять решту свого життя у вʼязниці в камері смертників.