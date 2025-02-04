Opera створила новий браузер, що піклуватиметься про психічне благополуччя. Які функції будуть доступними

Норвезький розробник браузерів Opera 4 лютого запустив новий браузер під назвою Opera Air, який зосереджуватиметься на психічному благополуччі користувачів і нагадуватиме їм про перерву, дихальні вправи, а також вмикатиме звуки природи та бінауральні ритми, щоб люди краще концентрувались.

Про це повідомляє Techcrunch.

«Те, що ми хочемо з Opera Air, — це передати концепцію усвідомленості за допомогою інструментів уважності та мінімалістичного дизайну», — сказав директор з продуктів Opera Мохамед Салах.

Доступ до всіх функцій розташований на бічній напівпрозорій панелі. Функція «Зроби перерву» відображається через три смуги і діє за принципом індикатору заряда батареї. Вони ставатимуть сірими, якщо користовуватися браузером протягом тривалого періоду. Користувачі можуть самостійно визначити час, через який браузер нагадуватиме, що слід зробити перерву. Цю функцію можна вимкнути.

Під час перерв браузер пропонуватиме різні дихальні вправи, розтяжку шиї, медитацію або сканування всього тіла. Для гімнастики шиї можна увімкнути камеру, щоб браузер міг керувати вашою поставою під час вправ.Зараз Opear Air має лише англійську озвучку вправ, але Opera вже працює, щоб додати інші мови.

Функція для уважності, називається Boosts і поєднує певну комбінацію музики, навколишніх звуків і бінауральних ритмів. Це допомагатиме фокусуватися, відтворюючи трохи різні частоти в кожному вусі. Користувачі так само зможуть змінювати музику, навколишній звук, частоту бінауральних ритмів і гучність треків у будь-який час.