Автор «Кораліни» Ґейман отримав ще один позов за домагання. Звинувачують також його дружину

Жінка з Нової Зеландії подала цивільний позов до суду проти британського автора бестселерів Ніла Ґеймана та його дружини, музикантки Аманди Палмер.

Про це повідомляє The Guardian.

Скарлетт Павлович звинувачує письменника не лише у зґвалтуваннях, а й у примусі та торгівлі людьми, а його обраницю — у тому, що вона буцімто представила Павлович Ґейману, щоб він міг вчиняти злочини.

У позові жінка стверджує, що вона була бездомною, коли познайомилася з Амандою в Окленді, Нова Зеландія, у 2020 році. На той час Павлович було 22 роки. Палмер нібито запросила дівчину до свого будинку на острові Вайхеке. Там позивачка виконувала доручення подружжя, доглядала за їхнім сином та допомагала по господарству.

За словами Скарлетт, Ґейман уперше зґвалтував її в лютому 2022 року. Це повторювалося, однак дівчина залишалася в будинку, оскільки була без грошей і житла. Письменник сказав, що допоможе їй розвивати кар’єру авторки, йдеться в позові.

Павлович каже, що розповіла Палмер про зґвалтування, а та начебто відповіла, що на такі дії її чоловіка жалілися понад десять жінок у минулому.

У позові сказано, що напади продовжувалися, допоки Павлович не сказала дружині Ніла, що збирається накласти на себе руки. Вона покинула сім’ю і знову стала бездомною, хоча в документах сказано, що Ґейман заплатив їй за роботу няні й допоміг покрити оренду житла за кілька місяців.

Аманда Палмер знала про сексуальні вподобання свого чоловіка та привела Павлович у дім, знаючи, що той скривдить її, вважає позивачка. Вона вимагає щонайменше $7 мільйонів відшкодування збитків.

Аманда і Ніл одружилися у 2011 році та мають спільну дитину, зараз триває процес їхнього розлучення. Ґейман відкидає усі звинувачення в сексуальному насильстві.

«Я далеко не ідеальна людина, але я ніколи й ні з ким не вступав у сексуальні стосунки без згоди. Ніколи», — йдеться у публічній заяві митця, оприлюдненій в січні.

Палмер написала у соцмережах, що вона не може прокоментувати ситуацію на широкий загал та попросила про приватність.