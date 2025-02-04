Генштаб ЗСУ: За добу Україна знищила 18 російських танків і 66 артсистем

Упродовж минулої доби, 3 лютого, Росія втратила ще 1 270 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили 18 танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 92 дрони оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.