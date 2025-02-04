Норвежці чимало допомагають Україні, але заробляють через війну більше. Огляд матеріалів іноземних медіа 3 лютого

За абсолютними цифрами військова допомога Норвегії Україні солідна: торік Осло передало Україні близько €3 мільярдів, сума на цей рік навіть трохи більша. От тільки цей баланс змінюється, якщо врахувати, що економіка Норвегії істотно виграла від російсько-української війни, пише колишній старший економіст Всесвітнього банку Гарвард Гелланд в австралійському виданні The Strategist.

Вирахувати додаткові прибутки Норвегії легко: з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через підвищені ціни на природний газ країна додатково заробила €108 мільярдів ― це дорівнює сукупній допомозі Україні від США та Німеччини від 24 лютого 2022 року до жовтня 2024-го. Тож так, норвежці підтримують Україну, не лишаючись осторонь нашої біди. Але чи адекватна ця підтримка з огляду на ці доходи? Чи не справедливіше було б скерувати якщо не всі, то значно вагомішу частку цих грошей на підтримку Києва? Гелланд переконаний, що це було б справедливим кроком. Зрештою, існують європейські країни, які через підвищення цін потерпають від нових викликів, зокрема інфляції. Водночас їхня підтримка України, наприклад, якщо взяти Литву, ― у перерахунку на розмір ВВП значно вища, ніж норвезька.

У суспільстві країни знають про це, там триває дискусія. Премʼєр-міністр і міністр фінансів запевняють, що вони зробили те, що роблять зазвичай, ― передали надлишок у суверенний пенсійний фонд. Тому що, мовляв, якщо випустити ці гроші на ринок, це призвело б до інфляції та «не стало б хорошою інвестицією».

Однак хорошою інвестицією стала б допомога Україні, запевняє Гелланд, оскільки немає нічого важливішого за безпеку і баланс сил у Європі. Україна протистоїть російським імперським амбіціям ― а це головна загроза розвитку й навіть успішному інсуванню континенту. Норвегія завжди стояла осторонь ЄС, але все-таки європейські цінності їй не чужі, припускає автор статті, зрештою, спонукаючи норвежців активніше докладатися до спільної справи.

Локальне американське видання Springfield News-Leader написало про двох пожежників, які час від часу їздять в Україну допомагати долати наслідки російських обстрілів. Вони знімають побачене на камеру ― і на тижні мають показати свій уже другий документальний фільм. Це непрофесійні, але щирі стрічки про людей, які їм трапляються в Україні. Перший фільм ― «Блакитне небо над Донецьком» ― майже повністю про Андрія Колбовського, священника, який опікувався вогнеборцями. Друга стрічка має назву «Золоті поля Донбасу».

Також варті уваги матеріал медичного видання Medscape про те, що через зупинку Дональдом Трампом міжнародної допомоги від США під загрозою програма протидії в Україні захворюванням на ВІЛ/СНІД, стаття Financial Times про заяви польського премʼєра, що після завершення російсько-української війни є ризик сплеску організованої злочинності родом з України ― як це було в Радянському Союзі й за його межами після завершення війни в Афганістані. Італійське видання Il Foglio ― одне з десятків медіа, які згадують про вбивство в Москві ватажка проросійських бойовиків Армена Саркісяна: журналісти повʼязують це з діяльністю українських спецслужб, на рахунку яких уже чимало вбивств важливих російських діячів у цій війні. І Politico пише про переляк в Україні через тиск як США, так і Росії щодо проведення виборів в умовах війни.