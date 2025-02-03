Трамп погрожує введенням мит країнам ЄС — європейські лідери зреагували

Президент США Дональд Трамп заявив, що впровадження торгових тарифів для членів Євросоюзу «абсолютно точно» відбудеться.

Про це повідомляє The Guardian.

Американський лідер пригрозив розширити сферу застосування своїх обмежень на блок і потенційно на Велику Британію. Водночас Трамп визнав, що мита «завдадуть болю» американцям.

«Це абсолютно точно станеться з Європейським Союзом. Я б не сказав, що є конкретні терміни, але це буде досить скоро», — сказав президент США журналістам.

Схоже, що він має м’якшу позицію стосовно Лондону, пише The Guardian, завдяки налагодженому контакту з очільником британського уряду Кіром Стармером. Однак Трамп все одно не виключає можливості запровадження тарифів.

«Велика Британія вийшла за межі, але я впевнений, що це питання можна вирішити. Прем’єр-міністр Стармер був дуже люб’язний, ми провели кілька зустрічей, у нас було багато телефонних дзвінків, ми дуже добре ладнаємо. Подивимося, зможемо ми збалансувати наш бюджет чи ні», — додав Дональд Трамп.

Напередодні речник Європейської комісії заявив, що Брюссель «рішуче реагуватиме на [дії] будь-якого торгового партнера, який несправедливо запроваджує тарифи на товари з ЄС». У ЄК розкритикували рішення Трампа запровадити мита проти Канади, Мексики та Китаю. Комісія підкреслила, що це лише стимулює інфляцію та шкодить усім сторонам.

Реакція лідерів країн ЄС на погрози Трампа

Віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас заявила, що блок «уважно слухає» коментарі Трампа і готується до відповіді в разі потреби. Вона вважає, що «у торгівельних війнах немає переможців», і зазначила, що Китай буде єдиним бенефіціаром такого сценарію.

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що якщо Європу «атакують з погляду торгівлі, [їй] доведеться постояти за себе і зреагувати».

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що ЄС має зробити все можливе, щоб уникнути «абсолютно непотрібних і дурних тарифних воєн». Торговельна війна блоку з давнім союзником стане «жорстоким парадоксом», додав посадовець.

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен наполягає на необхідності колективної й рішучої відповіді Європи в разі обмежень з боку Вашингтону.

Премʼєр-міністр Люксембурга Люк Фріден підтримав ідею, що на жорсткі мита треба відповісти такими ж діями. Але, на його думку, це не повинно затьмарювати дискусію про оборону.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що будь-які тарифи виявляться «поганими для США і поганими для Європи». Лідер вважає, що ситуацію вирішить співпраця Вашингтону і ЄС.

З Трампом варто вести переговори, а не війну, додав премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.