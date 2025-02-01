Генштаб: Росія втратила ще 1 430 військових і 9 танків

Упродовж минулої доби, 31 січня, Росія втратила ще 1 430 військовослужбовців убитими й пораненими та понад сто одиниць техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили 9 танків, 22 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 121 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 839 040 своїх військових убитими й пораненими.



Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.