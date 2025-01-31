В українському уряді сподіваються, що Трамп почне переговори з Путіним, зрозуміє росіян ― і продовжить підтримку Києва. Огляд матеріалів іноземних медіа 31 січня

Завершення війни між Росією та Україною стане найскладнішою угодою в житті Дональда Трампа, йдеться в матеріалі Foreign Policy з однойменною назвою. Досі в його команді мали ілюзію, що Путін раціональний, і переговори й кілька компромісів з ним вирішать ситуацію. Але очевидно, що це не так. Мінімальна умова, за якої російський диктатор готовий припинити бойові дії звучить як «жодної України в НАТО й ніякої присутності НАТО в Україні». Українська ж влада саме в членстві в Північноатлантичному альянсі бачить запоруку своєї безпеки. Якщо Путін зрозуміє, що своїх цілей він дипломатичним шляхом не досягне, то продовжить воювати ― вважаючи, що зараз він має перевагу і Росія спроможна підкорити Україну.

Так, ця війна обернулася для Росії жахливими втратами. Але на людей Путіну байдуже, а економіка продемонструвала несподівану живучість. Найближчим часом дуже глибока економічна криза в Росії навряд чи станеться, пише видання з посиланням на матеріал у Foreign Affairs від колишньої працівниці російського Центробанку (ми робили його огляд тут). Так, організована Путіним система, в якій близько 40 відсотків бюджету йдуть на війну, неспроможна існувати в довгостроковій перспективі, але ще якийсь люфт у неї є. Він може вимірюватися місяцями, а може роками, і Путін поки не бачить потреби змінювати щось просто зараз.

Росія наразі є однією з найбільш санкціонованих країн світу, нагадує видання. Експорт товарів з РФ до США із $30 мільярдів у 2021-му за рік впав удесятеро й відтоді не виріс. Водночас досить легко можна натиснути ще більше, обмежуючи російську торгівлю як газом і нафтою, так і іншими товарами. Це треба зробити. Але все одно миттєвого ефекту не буде.

Також видання нагадує, що головна мета Путіна незмінна ― це підкорити Київ, перетворивши Україну на фактичну російську колонію, як це було колись. Будь-яке непевне перемирʼя з невиразними гарантіями безпеки для України від західних партнерів означає, що росіяни просто відновляться й переозброяться, щоб напасти в перший-ліпший момент. Усе це не схоже на хорошу угоду, про майстерність укладання яких так любить говорити Дональд Трамп.

Тому українська сторона сподівається, як запевнили журналістку Foreign Policy представники нашої влади, що якісь переговори з Росією у Трампа проведуть. І це зробить очевидним те, що росіяни на конструктивний діалог не налаштовані. Що зведе план дій до двох варіантів ― або поступитись Україною, що створить додаткові проблеми, або підтримувати її, доки принаймні Путін не залишить політичну сцену.

Також варті уваги матеріал BBC про те, як українці шукають своїх зниклих безвісти через війну, текст The Guardian про виснаження українських військових і активніше дезертирство через це, інтервʼю Associated Press із відеожурналістом Мстиславом Черновим, який зняв новий документальний фільм «2000 метрів до Андріївки», та історичний матеріал Radio Liberty про те, як Україна втрачала свою тактичну ядерну зброю.