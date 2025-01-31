У США на гаражному розпродажі знайшли картину, яку експерти назвали роботою Ван Гога

В американському штаті Міннесота на гаражному розпродажі у 2016 році колекціонер антикваріату купив картину, яку експерти називають роботою нідерландського художника Вінсента Ван Гога.

Про це передає CNN.

Портрет рибалки із сивою бородою і люлькою, написаний олією на полотні, має підпис «Елімар» у нижньому правому куті. Він заснований на картині данського художника Майкла Анчера і є одним з багатьох «перекладів» Ван Гога творів інших художників.

Експерти дослідницької компанії LMI Group International вважають, що Ван Гог намалював картину, перебуваючи в психіатричній лікарні на півдні Франції в 1889 році. Вони проаналізували переплетення полотна, пігмент фарби та інші характеристики.

Також на картині знайшли волосинку, приклеєну до полотна, і відправили її на аналіз. Вдалося встановити, що вона належить чоловіку, але спроби зіставити його ДНК з нащадками Ван Гога зірвалися через «деградований стан» волосинки.

Та попри детальне дослідження музей Ван Гога в Амстердамі поки що не приписав цей портрет авторству Вінсента Ван Гога.

«Відкриття раніше невідомої картини Ван Гога не повинно бути несподіванкою. Загальновідомо, що Ван Гог втратив багато робіт, роздавав картини друзям і не особливо обережно ставився до будь-якої роботи, яку він вважав дослідженням, а їх було багато», — наголошують у LMI.

Протягом життя Ван Гог створив приблизно 900 картин.