Демократи в Сенаті заблокували проєкт закону про санкції проти МКС

Демократи в Сенаті США заблокували проєкт закону, який може запровадити санкції проти МКС.

Про це повідомили «Голос Америки» та CNN.

Документ застряг у процедурному процесі, не набравши необхідних 60 голосів для розгляду по суті.

Серед демократів документ підтримав лише сенатор Джон Феттерман із Пенсільванії. Підсумковий рахунок — 54 за і 45 проти.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер виступив за кілька хвилин до голосування і сказав, що законопроєкт був «погано складений і дуже проблемний», і поскаржився, що республіканці відмовилися внести скромні зміни в законопроєкт, щоб заручитися підтримкою демократів.

Пізніше Шумер зазначив, що однією з причин блокування документа стало те, що він міг зашкодити розслідуванню справ про російські злочини в Україні.

«Ми дбаємо про Україну, ми дбаємо наші чотири свободи та багато інших речей, яким цей законопроєкт зашкодив би», — зазначив він.

Що за законопроєкт

Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни — члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).

Законопроєкт також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.

У червні 2024 року за цей законопроєкт проголосувала Палата представників, а у вересні його передали в Сенат. Тож якщо за нього проголосують, накласти санкції своїм виконавчим рішенням може президент США особисто.

Законопроєкт подали в Сенат через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галанта.