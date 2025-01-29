Близько 30 людей загинули в Індії через тисняву на найбільшому святі планети

Щонайменше 30 людей загинули і ще 60 отримали поранення внаслідок тисняви на масовому фестивалі Маха Кумбха Мела на півночі Індії.

Про це пише Euronews з посиланням на дані місцевої поліції.

Трагедія сталася біля забарикадованого місця, де тисячі індуїстських аскетів мали пройти процедуру обмивання перед купанням.

Йогі Адітьянатх, найвища виборна посадова особа в штаті Уттар-Прадеш, де проходить шеститижневий індуїстський фестиваль, сказав, що ситуація зараз «під контролем», але в цьому районі зібрався «величезний натовп».

За його словами, очікується, що в середу в цьому місці будуть купатися від 90 до 100 мільйонів вірян.

Що таке Маха Кумбха Мела

Свято Маха Кумбха Мела повʼязане з давньою легендою про битву між богами й демонами за глечик (кумбха) з нектаром безсмертя. Під час битви краплі нектару впали на чотири місця, які сьогодні є місцями проведення фестивалю. Маха Кумбха Мела проводять раз на 12 років в одному з чотирьох священних місць.

Люди їдуть на фестиваль, щоб зануритися у воду в місці злиття трьох священних річок — Гангу, Ямуни та міфічної невидимої Сарасваті, бо вірять, що це очистить їх від гріхів.