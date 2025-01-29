В Індії на найбільшому святі планети через тисняву загинули люди

В Індії на фестивалі Маха Кумбха Мела, який став найбільшим у світі зібранням людей в одному місці, через тисняву загинули люди. Також багато людей травмувалися. Це сталося, коли всі поспішали прийняти ритуальні ванни у священних річках.

Про це передає AP.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді назвав інцидент «надзвичайно сумним», висловив співчуття родинам загиблих і побажав одужання всім постраждалим. Однак він не уточнив кількість загиблих. Індійські медіа припускають, що йдеться про десять смертей.

Влада штату Уттар-Прадеш, де проходить фестиваль, заявила, що кілька паломників дістали серйозних поранень, коли намагалися перескочити барикади, зведені для контролю за рухом на регілійному святі.

Родини вишикувалися біля тимчасової лікарні і хотіли знайти своїх зниклих родичів. Їм допомагали рятувальники, а поліцейські намагалися впоратися з натовпом. На місці інциденту розкидані речі людей — одяг, ковдри та наплічники. Поки що неясно, що саме стало причиною паніки й тисняви.

Свято Маха Кумбха Мела повʼязане з давньою легендою про битву між богами і демонами за глечик (кумбха) з нектаром безсмертя. Під час битви краплі нектару впали на чотири місця, які сьогодні є місцями проведення фестивалю. Маха Кумбха Мела проводять раз на 12 років в одному з чотирьох священних місць.

Люди їдуть на фестиваль, щоб зануритися у воду в місці злиття трьох священних річок — Гангу, Ямуни та міфічної невидимої Сарасваті, бо вірять, що це звільнить їх від гріхів.