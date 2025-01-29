Адміністрація Трампа відновила деякі призупинені програми іноземної допомоги

Держдепартамент США розпорядився заморозити нове фінансування майже всіх програм зовнішньої допомоги США, що одразу вплинуло на десятки сфер. Однак зараз держсекретар Марко Рубіо погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на деякі гуманітарні програми.

Про це пише Associated Press із посиланням на відповідні документи.

Спочатку Марко Рубіо виключив із призупинених програм лише екстрені продовольчі та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту. Тепер він дозволить підтримувати програми, що забезпечують ліки, медичні послуги, їжу, притулок і допомогу на проживання.

Сполучені Штати — найбільший у світі донор іноземної допомоги, хоч інші країни виділяють більшу частку своїх бюджетів. США забезпечують 4 з кожних 10 доларів, пожертвуваних на гуманітарну допомогу. Тому припинення такої допомоги на період аудиту (90 днів) стало кризою для мільйонів людей, десятки тисяч втрачають роботу.

Після аудиту частину програм відновлять, а частину — закриють назавжди. Американські чиновники розповідали медіа, що, зокрема, програми, які сприяють різноманітності, репродуктивним правам жінок і кліматичній стійкості, будуть припинені остаточно.

У Державному департаменті США зазначили, що цей крок спрямований на забезпечення того, щоб усі програми іноземної допомоги були ефективними та узгоджувалися із зовнішньою політикою США — «Америка передусім».

Гроші на іноземну допомогу зазвичай ішли на підтримку гуманітарних програм, програм розвитку і безпеки. Це коштувало менше ніж 1% державного бюджету США. Критики рішення Дональда Трампа про «паузу в допомозі» кажуть, що це може завдати довгострокової шкоди стратегічним інтересам США. Політики Республіканської і Демократичної партій розглядають іноземну допомогу як спосіб американської влади посилити вплив США за кордоном, використовуючи при цьому мінімальний бюджет (порівняно з військовими витратами).

Також деякі американські політики побоюються, що цю паузу використає Китай, який намагається здобути більший глобальний вплив за допомогою проєктів розвитку.