Axios: США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну

Цього тижня американські військові перевезли близько 90 ракет до ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну.

Про це повідомили Axios три джерела, обізнані з операцією.

За даними видання, це найбільша поставка зброї з Ізраїлю в Україну з моменту російського вторгнення.

Журналісти нагадали, що у квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння систему Patriot. Вона втратила свою актуальність для країни, оскільки там розробили власні системи ППО.

Після того, як ЦАХАЛ оголосив про виведення систем з експлуатації, українські чиновники звернулися до США та Ізраїлю з ідеєю: Ізраїль віддасть ці ракети назад до США, щоб ті їх відремонтували і відправили в Україну.

Протягом кількох місяців Ізраїль зволікав, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь, можливо, постачаючи сучасну зброю Ірану. Український чиновник розповів Axios, що премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу тижнями відмовлявся відповідати на його дзвінки з цього питання. Але наприкінці вересня Нетаньягу нарешті схвалив цю ідею.

У той час Нетаньяху хотів поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати його згоду на щорічне паломництво ізраїльтян-хасидів до міста Умань. За словами українського чиновника, Зеленський не відповідав на його дзвінки, поки Нетаньягу не схвалив угоду щодо ракет.

Прессекретар Нетаньяху повідомив Axios, що премʼєр-міністр не заперечує виведення з експлуатації системи Patriot та її повернення до США і заперечує будь-який звʼязок між цим і паломництвом.