«Мона Лізу» приберуть з Лувру. Де можна буде побачити картину

Картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», що зараз є частиною колекції паризького музею Лувр, перенесуть в окреме приміщення неподалік.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає BFMTV.

Картину хочуть перенести в одну з внутрішніх зон Лувру, яку називають двір Карре. Туди буде окремий від Лувру вхід та квиток — це допоможе розвантажити потік відвідування музею. За словами французького президента, це відповідає тому, на що заслуговує «Мона Ліза». Проте жодних термінів анонсованих змін він не назвав.

Макрон також голосив, що весь Лувр рестравруватимуть і розширюватимуть, зокрема хочуть зробити «новий грандіозний вхід». За його словами, перед роботами Міністерство культури Франції інвестує €10 мільйонів у дослідження. Ці витрати вже врахували в поточному держбюджеті.

З 2026 року президент Франції хоче підвищити ціни на вхідні квитки до Лувру для іноземців з країн, що не є частиною Європейського Союзу.

Що передувало

Щоденна газета Le Parisien заявила, що французький музей Лувр звернувся до уряду Франції, щоб той терміново допоміг відновити і реконструювати виставкові зали та краще захистити твори мистецтва.

Очільник Лувру Лоуренс де Карс попередив, що багатовікова будівля в жахливому стані, а також має проблеми з водою і піддається «тривожним коливанням температури», які загрожують творам мистецтва.

Він каже, що візит до музею став «фізичним випробуванням», — твори мистецтва важко знайти через «неадекватні вивіски», брак місця для відвідувачів, складний доступ до вбиралень.

У листі не йшлося про суму, яка потрібна для відновлювальних робіт, але французький канал BFM спершу заявив, що витрати на ремонт можуть становити €500 мільйонів. Після сьогоднішньої заяви Емманюеля Макрона, посилаючись на його близьке оточення, канал заявив про €700—800 мільйонів на «десятиліття», щоб втілити всі заплановані проєкти.