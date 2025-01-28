Стрілки годинника Судного дня перевели ближче до ядерного апокаліпсиса

Вчені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на секунду вперед — тепер він показує 89 секунд до ядерної півночі.

Про це повідомила Bulletin of the Atomic Scientists — організація, яка займається питаннями науки та глобальної безпеки.

Серед причин переведення — ядерний ризик, зміна клімату, потенційне зловживання досягненнями біологічної науки та низки інших новітніх технологій, таких як штучний інтелект. Також важливим чинником залишається і російське вторгнення в Україну.

«Війна в Україні продовжує залишатися великим джерелом ядерного ризику. Цей конфлікт може перерости в застосування ядерної зброї в будь-який момент через необдумане рішення або через нещасний випадок і прорахунки», — сказав Даніель Хольц, голова Ради з питань науки і безпеки Bulletin of the Atomic Scientists.

Ще одним джерелом нестабільності вчені назвали Близький Схід — через війну в секторі Гази та більш широкі регіональні бойові дії, в яких беруть участь різні країни, включаючи Іран. Також в організації згадали про те, що Китай посилив військовий тиск поблизу Тайваню, а Північна Корея продовжує випробування різних балістичних ракет.

Що стосується ШІ, то тут ризики вчені вбачають в його інтеграції у війська. Вони наголошують, що такі зусилля ставлять питання про те, до якої міри машинам буде дозволено ухвалювати військові рішення — навіть рішення, які можуть призвести до масової загибелі людей, в тому числі повʼязані із застосуванням ядерної зброї.