Генштаб: За добу Сили оборони України знищили 5 танків і 27 артсистем Росії

Протягом минулої доби, 27 січня, Росія втратила ще 1 380 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили пʼять танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 72 дрони оперативно-тактичного рівня і 86 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 833 000 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.