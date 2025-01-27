У Каліфорнії збирають підписи за вихід зі США

У штаті Каліфорнія розпочали збирати підписи за початок ініціативи про вихід зі складу США і проголошення своєї незалежності.

Про це пише New York Post.

Ініціатива Calexit, яка передбачає вихід Каліфорнії зі складу США, отримала юридичний дозвіл від держсекретарки штату Ширлі Вебер на початок збору підписів.

Якщо вдасться зібрати необхідну кількість голосів, у 2028 році до виборчих бюлетенів внесуть питання: «Чи має Каліфорнія вийти зі складу США та стати вільною і незалежною країною?»

Щоб ініціатива потрапила на голосування, треба, щоб до 22 липня 2025 року за Calexit проголосували щонайменше 50% зареєстрованих виборців, а підтримка ідеї незалежності набрала не менше ніж 55% (понад 500 тисяч голосів).

У разі виконання цих умов планується оголосити «недовіру Сполученим Штатам» і висловити «волю народу Каліфорнії» до створення незалежної держави.

Після цього буде створена комісія з 20 членів, яка вивчить життєздатність Каліфорнії як незалежного штату у 2027 році й опублікує звіт наступного року. І вже після цього це питання зʼявиться у виборчому бюлетені у 2028 році.

Якщо ініціативу схвалять на голосування у 2028 році, державний устрій Каліфорнії та її відносини зі США одразу не зміняться одразу, але прапор США знімуть з усіх державних будівель.

Водночас, як пише Newsweek, Конституція США не містить механізму виходу штатів зі складу країни. У 1869 році, після Громадянської війни, Верховний суд постановив, що акт прийняття штату до складу країни є остаточним і «не підлягає перегляду чи відкликанню, окрім як через революцію або за згодою штатів».