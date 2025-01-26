В Аргентині з Кримінального кодексу приберуть поняття «вбивство жінки», повідомив міністр юстиції Маріано Куено Лібарона.
«Ми приберемо поняття «вбивство жінки» (femicidio) з Кримінального кодексу Аргентини. Наш уряд захищає рівність перед законом. Жодне життя не вартує більше за інше», — заявив Кунео Лібарона.
У 2012 році в Аргентині внесли зміни до Кримінального кодексу. Убивство за гендерною ознакою, а саме жінки, тоді стало вважатися обтяжуючою обставиною. Тепер цю норму хочуть прибрати.
Президент Аргентини Хавʼєр Мілей, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2025 року, розкритикував радикальний фемінізм за «спотворення концепції рівності». За його словами, у багатьох демократичних країнах вважається нормальним, коли вбивство жінки тягне за собою більш серйозне покарання, ніж вбивство чоловіка.
- У 2021 року тисячі мешканок Буенос-Айреса виходили на мітинг проти насильства з вимогою зупинити феміцид. Приводом для протесту стала смерть Урсули Бахілло, яку вбив її партнер. До цього вона звинувачувала його в побоях, але поліція не відреагувала на скарги. Демонстрації проти феміциду проходять у країні з 2015 року.