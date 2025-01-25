Німець побив світовий рекорд, проживши під водою 120 днів

Німець Рудігер Кох побив світовий рекорд, проживши під водою 120 днів у зануреній капсулі біля узбережжя Панами. Попередній 100-денний рекорд належить американцю Джозефу Дітурі.

Про це передає AFP.

Німецький аерокосмічний інженер визирнув зі своєї капсули в присутності судді Книги рекордів Гіннеса Сусани Рейес. Вона підтвердила новий рекорд.

«Це була чудова пригода, і тепер вона закінчилася, насправді мені сумно, що це закінчилося. Мені дуже сподобався час, проведений тут», — сказав Кох, коли залишив капсулу на глибині 11 метрів під водою.

Щоб відсвяткувати, Рудігер Кох виголосив тост із келихом шампанського, викурив сигару, а потім стрибнув у Карибське море, де його підібрав човен і доставив на сушу для святкової вечірки.

AFP

Капсула Коха була обладнана для комфорного життя: ліжко, туалет, телевізор, комп’ютер, інтернет, велотренажер. Капсула була приєднана до іншої, що височіла над хвилями. Від верхньої капсули до нижньої по трубі вели вузькі гвинтові сходи. До німця приходили відвідувачі й лікар. Сонячні панелі на поверхні забезпечували електроенергію для Коха.

AFP

Чотири камери знімали перебування Рудігера Коха в капсулі, ці відео слугували доказом, що він ніколи не піднімався на поверхню.

Рудігер Кох сказав, що його рекорд може змінити уявлення про людське життя — і про те, де люди можуть оселитися, навіть назавжди.