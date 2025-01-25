Блогер з Пакистану взяв левеня в подарунок — суд зобовʼязав його цілий рік знімати відео про захист тварин

Пакистанській зірці YouTube Раджабу Батту наказали створити 12 відео про захист тварин як покарання за незаконне володіння левеням.

Про це передає BBC.

YouTube-блогеру з 5,6 мільйона підписників на весілля подарували левеня, і це потрапило на відео й фото. Левеня в клітці йому подарував Умар Долла — блогер YouTube-каналу Lion Hub.

Наразі влада перемістила тварину до Лахорського сафарі-зоопарку і назвала його Бхатті. А суд присудив Раджабу Батту громадські роботи — знімати п’ятихвилинне відео щомісяця протягом року і навчати аудиторію захисту тварин.

У своїй заяві Раджаб Батт сказав, що шкодує, що взяв левеня, і визнав, що «утримувати диких тварин у таких обставинах недоречно».

Суд також зобов’язав відділ охорони дикої природи допомогти Батту підготувати його навчальний контент. Леви не можуть бути одомашненими — утримувати їх вдома жорстоко. І це небезпечно для людей.