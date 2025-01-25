Єврочиновники в Давосі сподіваються, що Трамп наблизить справедливий мир в Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 24 січня

Про оптимізм у Давосі з нагоди озвученої Дональдом Трампом позиції щодо війни в Україні пише The Washington Post. Європейські політики від президента Польщі Анджея Дуди до голови Європарламенту Роберти Мецоли запевняють, що з теперішньою адміністрацією Білого Дому реально доволі швидко дійти до стійкого миру в Україні. Причина цих заяв ― фактично погрози Дональда Трампа підняти тарифи для російських товарів і вдатись до інших способів економічного тиску на Росію в разі її відмови від переговорів. Україна, за словами Трампа, до них готова, а слабка ланка в цій історії ― Кремль й особисто Путін.

Такі заяви надихнули й українську сторону, і європейців, які переживали, що новий президент США діятиме більше в інтересах Росії ― з огляду на ряд компліментарних фраз про Путіна і скептичну щодо підтримки України у війні позицію MAGA. Однак принаймні зараз тези Трампа інші ― хоча до жодних конкретних кроків він ще не вдався, пише видання.

Україна на форумі намагається діяти у фарватері сподівань європейців. Так, на Українському домі ― місці неофіційних дискусій, присвячених українській тематиці, які щороку спонсорує бізнесмен Віктор Пінчук, ― цьогоріч висить банер із фразою «Ваша країна передусім ― перемагайте з нами». Вона частково обігрує передвиборче гасло Трампа «Америка передусім!» й означає, що пріоритетним для кожної країни є питання національної безпеки, а безпека країн Заходу буде під великою загрозою, доки Росія в Україні не зазнає поразки, пише видання. Офіційні та неофіційні заяви американської сторони на форумі свідчать, що у Вашингтоні це розуміють.

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