Екскомандувача угруповання «Харків» Галушкіна вдруге взяли під варту

Екскомандувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна взяли під варту без права на заставу.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Слідство зазначало, що Галушкін під час оборони Липецької громади на Харківщині хибно оцінив потенціал ворога й обстановку та своїми діями сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 окремої бригади ТрО.

Слідчі зʼясували, що командир проігнорував розвіддані, оцінив наступ росіян «як малоймовірний» і віддавав накази, які не відповідали реальній обстановці на фронті. Тому за першу добу наступу росіян майже 100 українських військових були поранені, вбиті або зникли безвісти.

ДБР стверджує, що через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців і певних підрозділів 125 бригади ТрО війська втратили стратегічну ініціативу. Через це росіяни змогли заглибитись у смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків.

При цьому Галушкін — один із трьох військових високопосадовців, яких підозрюють у недбалому ставленні до оборони Харківщини. 22 січня за нього внесли 5 мільйонів гривень застави та мали випустити із СІЗО, але затримали на виході з нього.

Сам Галушкін зазначав, що запеклі бої по всій лінії фронту та втрати — як людей, так і територій — відбуваються не тому, що «воїнам бракує хоробрості або командирам — професіоналізму», а через те, що росіяни не зважають на власні втрати. Він говорив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.

Що передувало

20 січня правоохоронці затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

21 січня суд відправив Галушкіна та Лапіна під варту, а 22-го — Артура Горбенка. А вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави, однак знову затримали того ж дня.