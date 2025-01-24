Танкери з газом зі США змінюють маршрути та йдуть до Європи

Танкери з американським скрапленим природним газом масово змінюють маршрути та йдуть до Європи замість початкових пунктів призначення. Вони користуються зростанням цін на газ у Європі, яке спричинило припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це пише Financial Times.

Щонайменше сім суден, які спочатку прямували до Африки, Азії та Колумбії, змінили курс і тепер рухаються до європейських портів.

«Деякі судна зробили досить різкі розвороти. Незвичайно бачити так багато змін курсу і так багато очевидних розворотів», — зазначив один зі співрозмовників видання.

Маршрути пʼяти американських танкерів зі СПГ з 25 грудня 2024 по 20 січня 2025 року. Financial Times

Financial Times зазначає, що ціни на газ на європейському ринку зараз перебувають на максимальному рівні від жовтня 2023 року. Тож трейдери прагнуть отримати з цього вигоду. За оцінками компанії Spark Commodities, у січні відправлення вантажів з американським газом до Європи, а не до Азії, збільшить прибуток на кожну партію вантажу на $5,3 мільйона.

Водночас Європа після припинення транзиту російського газу через Україну намагається диверсифікувати постачання, наприклад, закуповуючи газ в Азербайджані. Станом на 20 січня газові сховища Європейського Союзу заповнені на 59% — це на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Причина у похолоданні.

Якщо взимку обсяги газових сховищ значно вичерпаються, влітку Європа може зіткнутися з підвищенням цін на газ для оплати відновлення запасів.