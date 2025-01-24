Курсантка військового інституту готувала ракетний удар по казармах — її підозрюють у державній зраді

Правоохоронці затримали курсантку військового інституту, яка на замовлення російських спецслужб готувала ракетний удар по казармах навчального закладу. Їй повідомили про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів і казарм цього військового інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували з Харкова у Львівську область.



Фігурантка збиралася передати ФСБ геолокацію службових будівель вишу, де були курсанти, зокрема її одногрупники. За це їй пообіцяли грошову винагороду.

За інструкцією РФ, дівчина мала самовільно залишити територію навчального закладу напередодні ворожого обстрілу. Потім її мали перевезти до Росії через треті країни.

СБУ завчасно викрила наміри фігурантки та поетапно задокументувала її злочини. Водночас правоохоронці убезпечили місця навчання і проживання курсантів.

Підозрювану затримали, коли вона намагалася передати координати ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту. У неї знайшли телефон з доказами співпраці з РФ.

Наразі вона перебуває під вартою — за неї не можуть внести заставу. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.