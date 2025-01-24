Саудівська Аравія попросила оскароносного композитора Циммера модернізувати гімн країни

Саудівська Аравія попросила композитора Ганса Циммера попрацювати над новою версією національного гімну, оскільки консервативна влада прагне змінити імідж держави.

Про це повідомляє журнал Barron’s.

Циммер погодився із загальною ідеєю цього проєкту, каже голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх. Німецький митець написав музику, зокрема, до мультфільму «Король Лев», кінострічки «Дюна» й трилогії «Темний лицар».

«Ми багато говорили про майбутні проєкти, які, я сподіваюся, скоро побачать світ. У тому числі — про аранжування національного гімну Саудівської Аравії за допомогою різних інструментів», — написав Туркі Аль-Шейх в соцмережі X.

Turki Alalshikh / X

За словами посадовця, вони також дискутували про створення великого мюзиклу «Аравія», натхненного країною на Середньому Сході, та саундтрек до майбутнього саудівського фільму «Битва при Ярмуці».

Гімн Саудівської Аравії «Aash Al-Malik» («Хай живе король») у 1947 році написав єгипетський композитор Абдул Рахман Аль-Хатіб на прохання засновника та першого короля Абдель Азіза. Нинішня версія виконана в стилі «арабських фанфар», поширеному в регіоні в ті часи.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти й батьківщина святих місць ісламу намагається диверсифікувати свою економіку та відійти від сировинної залежності. Як пише Barron’s, перетворення пішло вгору після відкриття в країні кінотеатрів, дозволу жінкам керувати авто і візитами перших немусульманських туристів у 2018 році.

Не одразу було зрозуміло, чому влада хоче змінити гімн. Активісти кажуть, що бажання покращити свій імідж — це спроба приховати незмінну жорстку політику Саудівської Аравії: обмеження жінок у правах, боротьба зі свободою слова та часті випадки смертної кари.