Пакистан повністю контролюватиме соцмережі в країні

Нижня палата парламенту Пакистану ухвалила суперечливий законопроект, який надасть уряду повний контроль над соціальними мережами і дозволить, серед іншого, відправляти користувачів у вʼязницю за поширення дезінформації.

Про це передає AP.

Законопроєкт ухвалили швидко. Проти нього виступили законодавці від опозиційної партії увʼязненого колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана, правозахисники, профспілки журналістів і редакторів новин.

Правозахисник Фархатулла Бабар заявив, що цей закон спрямований на «подальше придушення свободи вираження думок», бо передбачає, що в Пакистані створять кілька органів влади під контролем уряду і розширять спецслужби.

Уряд Пакистану планує створити агентство з повноваженнями негайно блокувати контент у соцмережах, який вважається «незаконним і образливим». Наприклад, контент, який критикує суддів, армію, парламент тощо. Людей, які будуть публікувати таке, можуть заблокувати в соцмережах. Поширення «фейків» каратимуть тюремним ув’язненням на три роки та штрафом у 2 мільйони рупій ($7 150).

Також закон вимагатиме від соцмереж зареєструватися в новому Управлінні з питань захисту та регулювання соціальних медіа, а ті, хто цього не зробить, можуть зіткнутися з тимчасовою або постійною забороною.

Міністр інформації Аттаулла Тарар захистив законопроєкт і сказав, що він націлений лише на боротьбу з фейками й мовою ненависті.

Ще рік тому Пакистан заблокував платформу X перед виборами, які опозиція вважає сфальсифікованими. Опозиційна партія експремʼєра Імрана Хана часто використовує соціальні мережі для свого просування, а Хан досі залишається популярним серед пакистанців, особливо в X.