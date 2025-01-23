У Греції серед сміття знайшли давню статую — їй понад 2 000 років

Біля грецького міста Салоніки випадково знайшли мармурову статую жінки — її залишили в мішку для сміття. Попередньо, вік статуї — понад 2 000 років.

Про це пише The Washington Post.

Знайдена статутя заввишки 80 сантиметрів, це фігура жінки без голови та рук. Чоловік, який знайшов її, передав знахідку поліції. Археолог встановив, що вона відноситься до елліністичного періоду, який тривав у 323—31 роках до нашої ери.

Імовірно, статуя — це зменшена фігура богині. Невеликий розмір характерний для скульптур, які зводили у святилищах або храмах.

Експертка з класичних досліджень Австралійського національного університету Естель Страздін пояснює, що в той період звичайних жінок зображували щільно закутаними у плащ, а їхні статуї зазвичай виготовляли з теракоти. Знайдена ж статуя виготовлена з мармуру.

Оскільки у статуї нема голови та рук, складно встановити, кого саме вона зображає. Наприклад, богиня війни Афіна часто носить шолом і тримає в руках спис і щит, а верховна богиня Гера — гранат як символ родючості.

Такі знахідки не рідкість у Греції. Під час будівництва метро в Салоніках поліція знайшла десятки предметів старовини. Також знаходили давні грецькі поховання, вулиці римської доби та стародавні системи водопостачання і дренажу.