У Каліфорнії виникла нова пожежа. Що відомо

У Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) почалася нова пожежа «Хьюз», яка вже охопила 36 км², влада наказала евакуюватись 50 тисячам людей. Пожежа розгорілася через суху погоду та вітри Санта-Ани.

Про це повідомляють CNN і CBS News.

Пожежа «Хьюз» спалахнула в середу, 22 січня, біля озера Кастейк, водосховища приблизно за 72 кілометри на північний захід від центру Лос-Анджелесу. Влада попередила місцевих про «безпосередню загрозу життю». Кілька шкільних округів на півночі округу Лос-Анджелес у четвер скасували заняття. Також евакуювали окружну вʼязницю.

Вогонь швидко ширився через густі чагарники. До четверга пожежу стримали на 14%. З вогнем борються понад чотири тисячі пожежників. Очільник Лісової пожежної охорони Анджелеса Роберт Гарсія сказав, що зараз ситуація «не така сувора», як під час пожеж протягом останніх двох тижнів.

Що передувало

В окрузі Лос-Анджелес із 7 січня вирують масштабні лісові пожежі, які забрали життя щонайменше 28 людей і знищили 15 тисяч будівель. Увечері 8 січня вогонь дістався Голлівудських пагорбів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, коли їх почали фіксувати. Потенційно це найдорожче стихійне лихо в історії США.

Усього виникло пʼять пожеж, але найбільш руйнівними стали дві, а саме: Eaton Fire в північно-східній частині округу поблизу Пасадени та Palisades Fire в прибережній громаді Pacific Palisades. Зараз їх приборкали на понад 90%.