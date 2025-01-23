Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

У НБУ зазначили, що в грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками регулятора, прискорення інфляції тривало й у січні.

Разом з обліковою ставкою на 1 відсотковий пункт підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

«НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань», — додали у відомстві.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює також навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.