LinkedIn звинуватили в навчанні ШІ на приватних повідомленнях користувачів

У США подали позов проти LinkedIn. Користувачі звинуватили соціальну мережу в тому, що вона передавала їхні приватні повідомлення іншим компаніям для навчання моделей штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише BBC.

У позові стверджується, що в серпні минулого року LinkedIn «непомітно» запровадила налаштування конфіденційності, автоматично підключаючи користувачів до програми, яка дозволяла третім сторонам використовувати їхні персональні дані для навчання ШІ.

Позивачі заявили, що через місяць компанія змінила свою політику конфіденційності, уточнивши в ній, що інформацію про користувачів можуть розкрити для навчання ШІ.

При цьому у розділі «Поширені запитання» компанія вказала, що користувачі можуть не надавати дані для навчання ШІ. Однак це не вплине на навчання, яке вже відбулося, йдеться в позові.

Представник LinkedIn заявив BBC News, що «це неправдиві звинувачення, які не мають під собою жодних підстав».

Позов подали до федерального суду Каліфорнії від імені користувача LinkedIn Premium і «всіх інших», які опинилися в подібній ситуації.

Він вимагає по $1000 компенсації на кожного користувача за ймовірні порушення федерального закону США про збережені комунікації, а також невизначену суму за порушення контракту і закону Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію.

Згідно з електронним листом, який LinkedIn надіслав своїм користувачам минулого року, він не дозволив обмін даними користувачів для навчання ШІ у Великій Британії, Європейському економічному просторі та Швейцарії.