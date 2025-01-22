Оксфорд назвав «доброту» дитячим словом 2024 року, а «слей» — найулюбленішим зі сленгових

Слово «доброта» сталом дитячим словом року за підсумками опитування Оксфордського університету.

Про це повідомили у пресслужбі.

Щороку оксфордські мовні експерти та академічні дослідники відстежують, як розвивається мова, якою користуються діти, і як вони її використовують, щоб відображати емоції та переживання.

Торік експерти дослідили думки понад 6 тисяч дітей віком від шести до 14 років у Великій Британії. Базуючись на їхніх відповідях і поширених темах, Оксфордський університет обрав три слова: доброта, штучний інтелект і конфлікт.

Діти проголосувати за слово, якому вони віддають перевагу. За слово «доброта» діти віддали 61% голосів, за «штучний інтелект» — 25%, за «конфлікт» — 7%.

Опитування показало, що діти обирають «доброту» через її вплив на психічне здоров’я. Вчителі також помітили, що молодь все більше усвідомлює, як добрі вчинки допомагають зберігати емоційний баланс. Діти часто згадували про насильство у світі та нинішні конфлікти, що демонструє їхню обізнаність про глобальні події. Відповідаючи на запитання, чому вони обрали слово «доброта», багато хто казав, що це необхідно або важливо, додаючи: «Зважаючи на все, що відбувається у світі, ми повинні бути добрими одне до одного».

Водночас дітей попросили назвати їхнє улюблене сленгове слово — понад 28% дітей обрали слово «слей». Це термін, який виражає схвалення та вираження підтримки. Діти ним позначають те, що їм дуже подобається.