Медіакорпорація Руперта Мердока вибачилася за стеження за принцом Гаррі. Йому виплатять компенсацію

Медіакорпорація News Group Newspapers, що належить американському медіамагнату Руперту Мердоку, публічно вибачилась перед принцом Гаррі за незаконне вторгнення в його приватне життя і зобовʼязалася виплатити йому компенсацію.

Про це пише Associated Press.

Про рішення News Group Newspapers оголосили у Високому суді Лондону, який мав розпочати розгляд позову принца. Принц Гаррі звинувачував корпорацію в багаторічному незаконному стеженні за ним.

Видавець визнав, що його британська газета The Sun і нині закритий таблоїд News of the World із порушенням закону стежили за принцом Гаррі та його близькими, тож незаконно отримували інформацію про його приватне життя, а також зламали телефон принца.

«Ми визнаємо [провину] і приносимо вибачення за страждання, заподіяні герцогу, і за шкоду, заподіяну стосункам, друзям та сімʼї. Ми погодилися виплатити йому значущу компенсацію», — заявила медіакорпорація. Суму компенсації не уточнили.

Медіагрупа вибачилася і за втручання у приватне життя покійної матері принца Гаррі леді Діани. Позов охоплював період 1996—2011 років.