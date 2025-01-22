Підписка на Netflix дорожчає після історичного стрибка популярності платформи

Стримінговий сервіс Netflix підвищить ціни на більшість своїх підписок у США та Канаді. Наприкінці 2024 року у платформи з’явилося 19 мільйонів нових користувачів.

Про це повідомляє CNN.

Це найбільший стрибок Netflix у кількості передплатників за всю історію. Тепер їх 302 мільйони по всьому світу, завдяки чому компанія стала лідером в індустрії, пише видання.

Успіх сервісу пов’язують з трансляцією боксерського поєдинку Майка Тайсона і Джейка Пола в листопаді, який зібрав 108 мільйонів глядачів. Пізніше Netflix показав дві різдвяні гри Національної футбольної ліги, які дивилися близько 30 мільйонів людей. А другий сезон серіалу «Гра в кальмара» зібрав 68 мільйонів переглядів першого ж тижня і став найбільшою прем’єрою Netflix. Цього місяця також додали прямі трансляції реслінгу компанії WWE.

Вартість місячної підписки без реклами зросте з $15,49 до $17,99, тоді як акаунт з рекламою подорожчає до $7,99. Підписка преміум, що дозволяє дивитися відео, фільми та серіали у форматі 4K, зросте на $2 — до $24,99.

Стримінгові сервіси дедалі збільшують витрати й підштовхують придбати дешевші плани з рекламою, щоб збільшити прибутки. Останніми роками ціни для передплатників підвищували Disney, Max, Peacock, Apple тощо. Стандартний тарифний план Netflix востаннє дорожчав у 2022 році.

Старі медіакомпанії вкладають мільярди в запуск власних потокових сервісів, щоб конкурувати з Netflix, адже телебачення занепадає, пише CNN.