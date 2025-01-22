Молдова відмовилась від участі в «Євробаченні-2025»

Молдова не братиме участі в цьогорічному музичному конкурсі «Євробачення».

Про це повідомив суспільний мовник країни TRM.

Рішення ухвалили після детального аналізу ситуації в країні, а також через економічні, адміністративні й мистецькі проблеми.

«Рішення було нелегким, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний національний відбір висвітлив певні проблеми, зокрема зниження інтересу публіки та загальної якості перформансів», — заявив директор телеканалу «Молдова 1» Корнеліу Дурнеску.

Далі Молдова хоче переглянути критерії та методологію відбору конкурсантів, а ще заохотити більше місцевих митців до участі у конкурсі. Організатори вважають, що це забезпечить більш якісне культурне представництво Молдови на міжнародній сцені.

За словами Дурнеску, участь у «Євробаченні» передбачає значні витрати, зокрема на організацію національного відбору, постановку шоу, просування артистів, проїзд і проживання команди, обладнання сцени, техніку тощо. Вартість участі в Європейській мовній спілці (EBU) для молдовського мовника — €21 486.

Тож TRM перерозподілить ресурси, заплановані на цьогорічну участь у «Євробаченні», на інші проекти. Які саме — поки не уточнили.

Молдова бере участь у «Євробаченні» щороку з моменту свого дебюту у 2005 році. За ці роки країна 13 разів проходила у фінал шоу. Найкращий результат Молдова показала у 2017 році, коли гурт Sunstroke Project посів третє місце з піснею “Hey Mamma”.