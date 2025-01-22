У Іраку можуть дозволити шлюб дівчатам з 9 років

Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, зокрема, тепер шлюб можуть дозволяти дівчатам із девʼяти років. Раніше в Іраку мінімальний вік для шлюбу був 18 років.

Про це пише The Guardian.

Правки, які ухвалив іракський парламент, розширюють повноваження ісламських судів у питаннях сімейного права, таких як шлюб, розлучення і спадщина. Активісти кажуть, що ці поправки фактично легалізують дитячі шлюби.

Нові зміни полягають, зокрема, в тому, що тепер священнослужителі можуть ухвалювати рішення про шлюб, покладаючись на власне тлумачення ісламського права. Наприклад, під ісламським правом Джаафарі, яке підтримують деякі шиїтські релігійні лідери, шлюб можуть дозволяти дівчатам із девʼяти років. Активісти стверджують, що це підриває Закон Іраку про особистий статус 1959 року, який обʼєднав сімейне право та встановив гарантії для жінок.

Прихильники змін, серед яких були переважно консервативні шиїтські законодавці, захищають правки, бо це нібито узгоджує закон з ісламськими принципами та зменшує західний вплив на іракську культуру.

Правозахисниця та членкиня Іракської жіночої ліги Інтісар аль-Маялі заявила, що ці правки «створять катастрофічні наслідки для прав жінок та дівчат через шлюб дівчат у ранньому віці, що порушує їхнє право на життя в дитинстві, і порушить механізми захисту розлучення, опіки та спадкування для жінок».

Під час сесії парламенту половина присутніх депутатів не голосувала, що, за словами одного з чиновників, порушило юридичний кворум. Цей чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що деякі депутати голосно протестували, а інші навіть піднялися на трибуну.

Парламент Іраку, окрім цих правок, голосував ще за два закони — голосування обʼєднали в одне, тому тепер його результати можуть оскаржити у федеральному суді.